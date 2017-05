Com show de Cazares, Galo vence Godoy Cruz pela Libertadores

Ele não é titular absoluto. O equatoriano Cazares é aquele tipo de jogador 12º atleta do time principal, com presença em quase todos as partidas, alternando a titularidade e disputando posição com outros companheiros. A vitória do Atlético-MG por 4 a 1, na noite desta terça-feira, no Independência, foi com show do camisa 10, que fez gol, golaço e deu passes, garantindo ao Galo a liderança do grupo 6 da Copa Libertadores com 13 pontos.

As últimas duas partidas, Cazares foi acionado no segundo tempo dos jogos. Nas duas oportunidades, ele entrou e mudou a história dos duelos. Para a partida da Libertadores, foi escolhido para ter vaga entre os 11 primeiros.

E ele foi fundamental na vitória. Cazares fez de tudo: um belo gol, um tento nos primeiros minutos, passe, drible, e muito mais. Ele guiou o Galo para ser muito superior nos dois tempos, sem sofrer sustos, sem ter riscos. No fim do segundo tempo, o Atlético perdeu em agressividade gerando um crescimento para os adversários, nada para preocupar já que o resultado já era largo.

As duas equipes voltam a campo no domingo: o Godoy contra o Estudiantes, pelo Campeonato Argentino. Já o Galo recebe o Fluminense, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

Primeiro tempo

O Galo não demorou a abrir o placar. Logo aos 3 minutos, Marcos Rocha lançou a bola para o jovem Cazares - questionado em alguns momentos e elogiado em outros - que, com um leve tapa, colocou a bola para dentro. A categoria do camisa 10 atleticano chamou a atenção no lance.

Antes do gol, o pouco que pôde ser observado foi que o Godoy chegou a Belo Horizonte para ter uma postura defensiva. Pouco adiantou segurar para arrancar um empate na capital mineira e ter a liderança do grupo 6, pois o esquema foi desarmado aos 3.

O rápido gol alvinegro fez com que o Godoy saísse em busca do resultado contrário. Isso abriu espaços para as investidas atleticanas, abusando da velocidade de Elias, Cazares, ambos importantes tenicamente, e o poder decisivo de Fred e Robinho.

Cazares aterrorizou a defesa da equipe argentina

E foi assim que nasceu o segundo gol atleticano. Em descida rápida, o equatoriano conseguiu uma falta em boas condições. Ele mesmo foi para cobrança. Quando o relógio do árbitro girava para 29 minutos, a redonda saiu dos pés do camisa 10. Segundos depois, o goleiro Rodrigo Rey admirou a pepita pegar na trave, cair já dentro do gol, mas seu efeito fazer voltar na trave antes de cair totalmente nas redes.

O Galo dominou o Godoy. Tinha forças ofensivas e defensivas. A equipe armada por Roger Machado, com três volantes, não é, nem de longe, retrancada. Pelo contrário, Elias é um elemento fundamental para deixar o Atlético-MG firme para não dar riscos aos jogadores da defesa, mas eficaz para fazer gols - prova disso é ser entre as mais eficientes nos gols marcados.

Aos 46, foi do camisa 8 o terceiro gol. Após bela troca de passes no centro do gramado, Elias surgiu, sem adversário a frente, para encarar Rey e vencer, balançando as redes pela terceira vez na noite. Elias, comemorando 32 anos na noite desta terça, deu o presente para o atleticano.

Segundo tempo

O Galo voltou novamente bem. O técnico Roger Machado tirou o volante Adilson para colocar Maicosuel e testar uma opção no grupo.

No mesmo minuto que abriu o marcador, o Atlético-MG chegou ao quarto tento. Aos 3, com troca de passes, Cazares colocou Fred na cara do gol que empurrou, de perna esquerda, para o fundo das redes.

O técnico Lucas Bernardi decidiu fazer mudanças em sua equipe para reduzir o prejuízo. As mudanças surtiram efeito, o Godoy passou a agredir mais e sofrer menos. Aos 27 minutos, Garro, de cabeça, marcou o gol do time visitante.

FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 4 X 1 GODOY CRUZ

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Data: 16 de maio de 2017 (Terça-feira)

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Michael Espinosa (Peru)

Assistentes: Victor Raez (Peru) e Stephen Atoche (Peru)

Gols: Cazares, aos 3 e aos 29 minutos do primeiro tempo, Elias, aos 46 do primeiro tempo, Fred, aos 3 minutos do segundo tempo (Atlético-MG); Garro, aos 27 minutos do segundo tempo (Godoy Cruz)

Cartões: Poyet, Carabajal (Godoy Cruz)

ATLÉTICO-MG: Giovanni; Marcos Rocha (Danilo), Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Adilson (Maicosuel), Elias, Yago, Robinho (Otero), Cazares; Fred; Técnico: Roger Machado

GODOY CRUZ: Rodrigo Rey; Bonacorso (Abecasis), Diego Vieira, Danilo Ortíz, Cobos, Poyet, Maximiliano Correa, Carabajal, Nicolás Sanchez, Fernando Nuñez (Santiano García), Sigales (Garro); Técnico: Lucas Bernardi