Campeão da MotoGP é atropelado gravemente na Itália

O piloto norte-americano de motovelocidade Nicky Hayden, campeão da MotoGP em 2006, foi atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta em Misano Adriatico, na costa leste da Itália, e está internado em estado grave.

Hayden, de 35 anos, estava com um grupo de ciclistas quando foi atingido por um veículo da marca Renault, se chocando contra o para-brisa do carro. Ele foi socorrido imediatamente e levado para o hospital Infermi, na vizinha Rimini.

Com traumas no abdômen e no crânio, o norte-americano será transferido de helicóptero ao hospital Bufalini, em Cesena, um centro de referência para esse tipo de lesão.

Atualmente, Hayden disputa o campeonato da Superbike pela equipe Red Bull Honda. Na MotoGP, principal categoria do motociclismo, o norte-americano correu entre 2003 e 2016 e conquistou três vitórias, 28 pódios e um título mundial.

Atropelamentos de ciclistas são episódios frequentes na Itália, um dos países mais tradicionais nesse esporte. O último caso havia acontecido em 22 de abril, quando Michele Scarponi, campeão do Giro d'Italia em 2011, foi atingido por um caminhão de pequeno porte enquanto treinava para a edição 2017 da prova.