Apesar do momento, Dudu prega respeito ao Inter: "Time de Série A"

O Palmeiras recebe o Internacional nesta quarta-feira, no Palestra Itália, com os dois clubes vivendo momentos distintos em sua história. O Verdão vem de uma conquista de Campeonato Brasileiro, enquanto o Colorado amargou o primeiro rebaixamento de sua trajetória em 2016. Apesar da fase do adversário, o atacante Dudu pregou muito respeito à equipe gaúcha para a partida da Copa do Brasil.

"Eles jogam a nível de Série A. É um time que virá para dificultar, é a unica chance deles de chegar na Libertadores. Eles vão dar a vida por esta competição. Temos que respeitar o Inter, mas vamos jogar em casa e temos que fazer o resultado", afirmou o atacante.

Para a partida, o Palmeiras ainda deve entrar com um time misto, muito em função da maratona de jogos que o elenco deve enfrentar com partidas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Apesar dos possíveis desfalques, Dudu acredita em um bom desempenho da equipe, ainda mais em um jogo tão importante.

"Temos um time muito qualificado para não precisar mudar nada. Quem entrar vai dar conta do recado. Copa do Brasil é um campeonato diferente. Temos que ganhar sem tomar gol em casa. Vamos enfrentar um adversário qualificado, que vem melhorando durante o ano. Temos que respeitar muito o Inter porque é um time de Série A que está na Série B. Espero que tenhamos um bom jogo", projetou.

O camisa 7 encerrou analisando se o Palmeiras entra em campo um pouco pressionado pela vitória, já que ostenta uma invencibilidade de 22 jogos atuando em seu estádio. Dudu ainda alertou para que o time não cometa os mesmos erros que apresentou na eliminação para a Ponte Preta no Campeonato Paulista.

"Acho que sim. Tem muito tempo que não perdemos dentro da Arena. Somos um time muito forte no nosso estádio, assim como eles são no Beira-Rio. Sabemos que eles virão para dificultar. Sabemos que tem a pressão por termos um bom elenco. Se não entrarmos para correr e dar a vida, vai acontecer igual com a Ponte Preta e não conseguiremos o resultado", completou.

A partida entre Palmeiras e Internacional será válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo está marcado para às 21h45(de Brasília) desta quarta-feira, no Palestra Itália.