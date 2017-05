Torcida botafoguense cerca Sassá e cobra comprometimento

O elenco do Botafogo voltou aos treinos na manhã desta terça-feira de olho no confronto da próxima quinta-feira, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h45(de Brasília), pela penúltima rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores. Mas o que chamou atenção foi mesmo foi Sassá. O atacante, que está afastado por indisciplina, trabalhou em separado do grupo, reforçando a musculatura na academia.

Na saída do Estádio Nilton Santos, porém, Sassá, quando estava entrando em seu carro, foi cercado por torcedores, que pediram que ele saísse do veículo para uma conversa. O artilheiro atendeu ao pedido e a conversa aconteceu de maneira respeitosa. O jogador negou que tenha sido autor de expressões usadas em uma suposta conversa em redes sociais onde ele ataca a torcida e diz estar acertado com outro clube.

Sassá disse ainda que está chateado por não ter sido relacionado para a derrota de 2 a 0 para o Grêmio e disse querer enfrentar o Atlético Nacional na quinta-feira. O jogador, que tem contrato com o clube somente até o fim do ano, não acertou ainda a renovação.

Dentro de campo os jogadores participaram de um trabalho físico. O zagueiro Emerson Silva e o meia Walter Montillo, ambos com dores musculares na coxa direita, não participaram da atividade e dificilmente terão condições de serem relacionados para quinta-feira. São desfalques certos o zagueiro Marcelo e o volante Aírton, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Assim, o volante Fernandes deve atuar de forma improvisada na lateral, com Emerson Santos formando a dupla de zaga com o argentino Joel Carli. Rodrigo Lindoso deve herdar o posto de Aírton no meio. Roger deve seguir no ataque.

Dessa maneira, o esboço de time para quinta-feira teria: Gatito Fernández, Fernandes, Emerson Santos, Joel Carli e Víctor Luís; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Camilo; Rodrigo Pimpão e Roger. Nesta quarta-feira o elenco treina pela manhã e depois começa o período de concentração. Se vencer o Atlético Nacional o Botafogo vai garantir matematicamente vaga nas oitavas de final. O empate servirá desde que o Estudiantes não vença o Barcelona no Equador.