Sharapova abandona WTA de Roma em sua estreia

Lutando para se recuperar no ranking mundial após 15 meses de suspensão por doping, a tenista russa Maria Sharapova abandonou nesta terça-feira (16) o WTA de Roma por causa de uma lesão muscular.

A multicampeã estreava contra a croata Mirjana Lucic-Baroni quando sentiu uma dor na perna esquerda. Sharapova ainda tentou continuar na partida com faixas na região contundida, mas não conseguiu resistir às dores.

No momento do abandono, o duelo estava empatado em 1 a 1 (4-6 e 6-3), porém a russa vencia o terceiro set por 2 a 1. Esse foi o terceiro torneio disputado por Sharapova após sua volta às quadras, sendo que seu melhor resultado foi a semifinal no WTA de Stuttgart.

Atualmente, ela é a 211ª no ranking e depende de convites para participar de competições importantes. Nesta terça, a organização do grand slam de Roland Garros, por exemplo, informou Sharapova que não lhe dará a chamada "wild card".

"Pode haver uma wild card para quem volta de contusão, não para quem retorna de uma suspensão por doping", disse o presidente da Federação Francesa de Tênis, Bernard Giudicelli.