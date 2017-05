Rodrigo Caio admite queda de rendimento e perda da confiança no São Paulo

Rodrigo Caio não está jogando o futebol que o levou a ser convocado para a Seleção Brasileira. A opinião é do próprio zagueiro do São Paulo, que admitiu sua queda de rendimento e atribuiu a piora à produção geral da equipe, eliminada de três competições mata-mata em 2017 e sem vencer há três partidas.

"Com certeza caí de rendimento. Quando as coisas não estão dando certo no coletivo, é normal cair individualmente. É algo óbvio do futebol. Precisamos nos unir. Temos 37 rodadas, foi só o primeiro jogo (contra o Cruzeiro). Não será uma derrota que nos fará abaixar a cabeça. Precisamos nos superar e de uma vitória para recuperar um pouco a confiança. Depois a segunda e assim vai", afirmou o zagueiro.

No domingo, o Tricolor estreou com derrota no Campeonato Brasileiro frente ao Cruzeiro no Mineirão. Já mirando o duelo contra o Avaí, na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio do Morumbi, Rodrigo sabe da importância de retomar a confiança no Sâo Paulo, e destaca o valor de família e amigos no momento difícil.

"Perdemos a confiança. Resultado negativo faz perder a confiança. O emocional é muito importante. Quando a cabeça não está boa, as pernas não reagem, e é o que acontece agora. Você pensa e a perna não responde bem. A única forma é se dedicar no trabalho, é procurar treinar mais e corrigir o que vem errando. Simplificar o mais rápido possível e jogar de forma segura para evitar erros. Com as vitórias tudo volta ao normal".

"Aprendi desde sempre a ser forte. A vida te ensina a ser forte. O suporte que tem da família é essencial e eu tenho muito. Pai, mãe, irmão, namorada e amigos juntos em todos momentos. Futebol é solitário nos momentos ruins. Nos bons têm muitos amigos bater no ombro e elogiar, dizer que merece isso e aquilo", finalizou.