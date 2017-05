Promotoria de Madri denuncia Falcao e Coentrão por sonegação

A Promotoria Estadual de Madri apresentou nesta terça-feira, dia 16, denúncias contra o atacante colombiano Falcao García, do Monaco, e o lateral Fabio Coentrão, do Real Madrid, por fraudes de quase 7 milhões de euros contra a Fazenda espanhola.

O Ministério Público madrilenho acusou formalmente Falcao de sonegar 5,66 milhões de euros (cerca de R$ 19,2 milhões) entre 2012 e 2013, quando este jogava pelo Atlético de Madri, e Coentrão pelo mesmo crime, mas com o valor de 1,29 milhão de euros (aproximadamente R$4,4 milhões) entre 2012 e 2014.

A investigação contra os dois jogadores teve início pelo MP da capital espanhola com os dados obtidos e enviados pela Agência Tributária do país sobre a situação dos atletas. Segundo a agência, o atacante colombiano mudou o seu domicílio oficial no país para Pozuelo, em Madri, quando foi contratado pelo Atlético em 2011, "mas com a intenção de obter um benefício fiscal" pois teria omitido salários que recebeu do time e da seleção colombiana na declaração de Imposto de Renda.

Além disso, Falcao ainda teria criado uma sociedade empresarial para esconder da Fazenda a receita proveniente dos direitos de imagem entre 2012 e 2013, ou seja, 822,6 mil euros (R$ 2,8 milhões) do primeiro ano e 4,8 milhões de euros (R$ 16,4 milhões) do segundo. O jogador também não teria declarado os bens que tinha no exterior.

As sociedades do atacante, Business Tiger da Colômbia e Fardey Overseas das Ilhas Virgens, teriam recebido nos dois anos um total de 5.661.862 de euros que deveria ter sido tributado na Espanha. Já Coentrão por sua vez teria assinado em 2011 um contrato de simulava a cessão dos seus direitos de imagem à sociedade Rodinn Company, com sede no Panamá, que, no entanto, cedeu esses mesmo direitos para a irlandesa Multisports & Image Management Limited no mês de julho do mesmo ano.

Após quatro dias, o lateral acabou assinando com o Real Madrid e se mudando para a capital espanhola. De acordo com a Fazenda, o atleta português manteve a sociedade até 2014 para esconder 1,29 milhões de euros do órgão estatal.