Com inauguração marcada para 6ª feira, estádio da Copa de 2022 é concluído

A Associação de Futebol do Catar (QFA) anunciou nesta terça-feira que as obras de reforma do Estádio Internacional Khalifa, sede da Copa do Mundo de 2022, já foram finalizadas.

De acordo com a entidade, a inauguração oficial da instalação, situada em Doha, ocorrerá na próxima sexta-feira, quando receberá a final da Copa do Emir, entre Al Rayyan e Al Sadd, time do meia Xavi, ex-Barcelona.

"A finalização de nosso primeiro estádio para a Copa do Mundo é um marco importante para o Catar e reflete nosso compromisso de entregar todas as sedes propostas com bastante antecedência", disse Hassan Al Thawadi, secretário-geral do Comité Organizador.

Entre os aspectos que mais se destacam nas obras está a instalação da inovadora tecnologia de refrigeração para o conforto do público e dos jogadores, além da ampliação da capacidade de 40 mil espectadores".

A QFA também anunciou que os torcedores viverão uma nova experiência no que se refere à visualização das partidas, pois é o primeiro estádio da região que contará com uma "espetacular iluminação LED", expressou Mansur Al-Muhannadi, engenheiro e diretor das obras de remodelação.

Em seu novo projeto, a arquibancada do estádio também será coberta por uma rede de cabos de aço de quatro mil toneladas que darão um aspecto muito mais moderno e inovador à estrutura.

Após a reforma, o estádio receberá a partida inaugural e a final da Copa do Golfo em dezembro. Em 2019, também sediará o Campeonato Mundial de Atletismo da IAFF.