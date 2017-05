Cícero e Ceni se desentenderam no vestiário do São Paulo

O técnico Rogério Ceni e o meia Cícero tiveram um entrevero no vestiário do São Paulo. A confusão ocorreu no intervalo da partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, no Estádio do Morumbi.

Na ocasião, o treinador tricolor entrou no vestiário irritadíssimo pelo gol sofrido nos acréscimos da primeira etapa, que deixou o Timão com vantagem de 2 a 0 no placar. Além disso, o lance de fair play de Rodrigo Caio, que avisou que o corintiano Jô não havia cometido falta em jogada que foi amarelado, deixou Rogério Ceni ainda mais possesso.

Assim, o comandante arremessou uma prancheta, que acabou acertando o meia Cícero. Ambos começaram a discutir e precisaram ser contidos pelos outros atletas. Nos últimos dois jogos, o meio-campista não entrou em campo sob a alegação de que está gripado.

Publicamente, Rogério Ceni negou todo o entrevero com Rodrigo Caio e Cícero, mas nesta terça-feira, o fato foi confirmado pelo volante Jucilei e pela própria assessoria tricolor.