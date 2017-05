Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre patins tem data marcada em Teresópolis

O 41º Campeonato Brasileiro Adulto de Hóquei sobre patins acontece do dia 29 de maio até o dia 3 de junho no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara (Pedrão), em Teresópolis, estado do Rio de Janeiro.

As partidas estão programadas para começar as 16h, com participação de oito times: Teresópolis Hóquei Clube (time da casa) RJ, Casa de Portugal de Petrópolis RJ, Portuguesa SP, Internacional de Regatas SP, Sertãozinho SP, Mogiana (atual campeão) SP, Sport PE e Clube Português de Recife PE.

História

Hóquei patins tradicional foi a primeira modalidade da patinagem a conseguir o estatuto de desporto olímpico, em 1992, durante os Jogos Olímpicos de Barcelona. Praticada atualmente em cerca de trinta países, é um esporte apreciado, principalmente, em Portugal, Espanha, Itália e Argentina.

O país com o maior número títulos mundiais é a Espanha, seguido por Portugal, que possui cerca de 150 clubes. O hóquei chegou ao Brasil em 1952, por influência dos emigrantes portugueses. O primeiro campeonato disputado pelo país foi em 1953, em Genebra, onde ficou classificado na 10ª posição (em um total de 13 países).