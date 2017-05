Borja brinca sobre troca de número e se candidata a enfrentar o Inter

Apresentado com a camisa 12, eternizada pelo ídolo Marcos, Miguel Borja passou a usar o número 9 diante do Vasco. Animado com a chegada do técnico Cuca, o colombiano brincou ao falar sobre a mudança no uniforme e se candidatou a enfrentar o Internacional pela Copa do Brasil.

Como homenagem a Marcos, o Palmeiras aposentou a camisa 12 de goleiro. Utilizado por Gabriel Jesus na Copa Libertadores 2016, o número foi herdado por Borja, principal contratação do clube em 2017. "É um número abençoado e tenho sorte de usá-lo", disse o colombiano em sua apresentação, realizada em fevereiro.

Após um início promissor, o novo camisa 12 caiu de rendimento e chegou a perder a posição de titular. Com a saída de Alecsandro, negociado com o Coritiba, Borja passou a usar o número 9 e, diante do Vasco, encerrou um jejum de cinco jogos sem marcar. De acordo com o Palmeiras, a troca foi consenso entre jogador e clube.

"A verdade é que o número não joga. Eu me senti cômodo com a (camisa) 9, porque já usei em várias temporadas. Com a 12, também me senti muito cômodo, porque é um número especial aqui", disse Borja, bem-humorado. "Graças a Deus, não sou goleiro, porque, aí, sim, teria uma pressão tremenda", completou, em alusão a Marcos.

Após atropelar o Vasco na estreia pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras concentra as atenções na Copa do Brasil. Com seis gols em 14 jogos pelo clube alviverde, Miguel Borja manifestou o desejo de participar do duelo com o Internacional, marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Palestra Itália, pelas oitavas de final.

"Quero disputar todas as partidas e contribuir com o time. Vim para jogar e é para isso que me preparo. Espero que na quarta-feira possa estar 100% para enfrentar o Inter. É uma partida difícil, porque o adversário está na Série B e vai querer ganhar do Palmeiras", projetou.

Com um elenco farto à disposição, o técnico Cuca deve rodar o grupo na partida diante do Internacional. O último treinamento do Palmeiras antes da estreia já nas oitavas de final da Copa do Brasil está marcado para a tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol.