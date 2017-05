Pai de Victor, goleiro do Galo, morre aos 75 anos no interior de São Paulo

Na manhã desta segunda-feira (15), a metade alvinegra de Belo Horizonte amanheceu de luto. Aos 75 anos, o pai do goleiro Victor, José Bagy, faleceu em Presidente Prudente, por complicações em sua saúde. O corpo será velado e sepultado ainda hoje, na cidade de Santo Anastácio.

O pai do goleiro estava internado há algumas semanas no Hospital Nossa Senhora das Graças, faleceu às 1h50 da madrugada. No último dia 7 de maio, quando o Atlético conquistou o campeonato Mineiro, Victor dedicou a vitória ao seu pai, já internado naquele dia. José Bagy deixa a esposa Neusa e os filhos Victor, Vivian e Ricardo.

Em seu perfil nas redes sociais, o clube divulgou uma nota de pesar, mas ainda não informou se Victor estará em campo nesta terça-feira (16), quando o Galo enfrenta o Godoy Cruz pela Libertadores. O goleiro foi liberado dos treinos nesta segunda e já se encaminhou para Presidente Prudente para se despedir de seu pai.

A torcida do galo lançou nas redes sociais a hashtag #ForçaVictor, para apoiar o ídolo do clube neste momento de dor.