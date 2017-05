Cidades afetadas por tremor ganham bikes do Giro d'Italia

Mais de 60 bicicletas e as camisetas dos vencedores do Giro d'Italia foram doadas aos prefeitos de 17 cidades do centro da Itália que foram atingidas pelos terremotos do ano passado e do começo deste ano.

O momento de solidariedade, desejado pelos organizadores da competição, aconteceu nesta segunda-feira, dia 15, em Folignona, na província de Perúgia, de onde partirá a etapa "cronometro del Sagrantino", com chegada a Montefalco.

"Quisemos dar um sinal de proximidade e de esperança às populações atingidas [pelos tremores]. A bicicleta é o instrumento símbolo para partir de novo", disse o diretor da corrida italiana, Mauro Vegni. "Nós sabemos que voltar à normalidade pode ser feito", afirmou o prefeito de Foligno, Nando Mismetti, na ocasião.

A retirar as bicicletas, que serão destinadas em grande parte às crianças, estavam o vice-prefeito de Norcia, Pierluigi Altavilla, os prefeitos de Preci e Cascia, Pietro Bellini e Gino Emili, respectivamente, e representantes institucionais de Camerino, Amatrice e Visso. "São pequenos gestos, mas de grandíssima importância; ajudam olhar o futuro com esperança", disse Emili durante a cerimônia de entrega.