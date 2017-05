Vasco perde para o Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro

Na estreia do Campeonato Brasileiro 2017, o Vasco perdeu para o Palmeiras, por 4 a 0, no Allianz Parque. O próximo confronto da equipe vascaína será contra o Bahia, dia 21, às 11 horas, em São Januário.

O JOGO

Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, a arbitragem assinalou pênalti de Jomar em Dudu. Na cobrança, o lateral-direito chutou no canto esquerdo de Martín Silva, que pulou bem, mas não alcançou a bola. Após o gol palmeirense, a equipe vascaína dominou as ações na partida, criando boas chances de igualar o placar. A primeira aconteceu com Mateus Vital, aos 12 minutos, aproveitando rebote da zaga do Palmeiras. O meia chutou forte e o goleiro Fernando Prass salvou o time da casa.

Aos 20 minutos, Douglas roubou a bola de Guerra no meio de campo e tocou para Nenê, que entrou bem na área e chutou por cima. Pouco tempo depois, o volante vascaíno arriscou de longa distância e quase surpreendeu o goleiro Fernando Prass. Aos 32 minutos, Yago Pikachu entrava na área, mas Zé Roberto o puxou. Em lance claro de pênalti, a arbitragem mandou seguir.

O time da casa aumentou para 2 a 0 aos 40 minutos do primeiro tempo. Tchê Tchê deu bom passe para Jean, que mandou uma bomba para a defesa de Martín Silva. No rebote, Guerra chegou chuta com precisão para marcar. O time ainda teve a chance de diminuir em oportunidades de Yago Pikachu e Douglas, mas o goleiro Fernando Prass e a trave salvaram o Alviverde de levar o gol.

No primeiro minuto da segunda etapa, Tchê Tchê apareceu muito bem pela direita e tocou para Borja, que mandou para o fundo da rede, aumentando o placar. De pênalti, aos 34 minutos, o colombiano marcou novamente e fechou o placar para o Alviverde. No segundo tempo, o técnico Milton Mendes ainda promoveu a estreia de Paulo Vitor ao time profissional. O jovem mostrou muita disposição durante o período que ficou em campo.

Com site oficial do Vasco