Roma vence de virada e impede título da Juventus

A Roma venceu a líder Juventus por 3 a 1 neste domingo (14) e impediu que a Velha Senhora conquistasse o hexacampeonato italiano com duas rodadas de antecedência.

Precisando de apenas um empate para garantir o título, tudo parecia que ia dar certo para os torcedores de Turim quando Lemina abriu o placar para o time visitante. Correndo atrás do resultado, e pressionada pela vitória do Napoli por 5 a 0 contra o Torino, a Roma conseguiu o empate aos 25 do primeiro tempo com De Rossi - após Buffon operar um milagre.

Já no início do segundo tempo, logo aos 11 minutos, El Shaarawy virou o placar para os romanistas. Dez minutos depois, Nainggolan ampliou para os giallorossi.

Com o resultado, a Roma voltou a tomar a vice-liderança e chega aos 81 pontos - um a mais que o Napoli. Já a Juventus ficou nos 85 pontos.

Agora, a Velha Senhora vai buscar o título contra o Crotone, que luta para não ser rebaixado, ou contra o Bologna, fora de casa.

Já a Roma segue na luta pela segunda posição e pela vaga direta na Liga dos Campeões contra o Chievo na rodada 37 e fecha o torneio contra o Genoa. (ANSA)plicabo totam beatae consequatur nulla ipsam quam est illum deserunt eius quia maiores