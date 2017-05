Jovane Guissone é prata na etapa da Holanda da Copa do Mundo de Esgrima em Cadeira de Rodas 

O esgrimista brasileiro Jovane Guissone, da categoria B (atletas com baixa mobilidade de tronco), conquistou, neste sábado, 13, uma medalha de prata na Copa do Mundo de Esgrima em Cadeira de Rodas, em Stadskanaal, na Holanda. O gaúcho de Barros Cassal, campeão paralímpico em Londres 2012, foi vice-campeão na espada, arma preferida do atleta.

Jovane perdeu a final para o britânico Dimitri Coutya por 15 a 9. Para chegar à final, o gaúcho passou nas oitavas de final pelo argentino Hugo Alderete por 15 a 0, depois derrotou o italiano Marco Cima por 15 a 7, nas quartas, e, nas semifinais, superou o francês Yannick Ifebe por 15 a 9. Guissone encerrou sua participação individual na Copa.

Neste sábado, 13, também jogaram Sandro Colaço e Moacir Ribeiro, ambos paranaenses e da categoria A (mobilidade alta ou total do tronco). Os dois participaram da disputa da espada e foram eliminados no mata-mata qua antecedeu as oitavas de final. Colaço terminou com a 19ª colocação e Moacir na 29ª.

A equipe brasileira que foi à Holanda para a Copa do Mundo é formada por Jovane Guissone, Vanderson Chaves, Sandro Colaço, Alex Souza e Moacir Ribeiro. Os atletas foram acompanhados pelo técnico Ivan Schwantes e pelo médico Carlos Carneiro.

A Copa do Mundo de Stadkanaal começou na quinta-feira, 11 e se encerrou neste domingo. A competição reuniu mais de 130 atletas de 20 países.