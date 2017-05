Fluminense vence Santos na estreia do Brasileiro

Os dois primeiros três do Brasileiro para o Fluminense: os primeiros três pontos e os primeiros três gols. O Fluminense venceu o Santos por 3 a 1 na estréia do time no Campeonato Brasileiro 2017. Henrique Dourado, duas vezes, e Sornoza, fizeram os gols da equipe. Gustavo Scarpa voltou a aparecer em campo depois de quase dois meses e meio se recuperando de uma fratura. Agora o time se prepara para o primeiro confronto das oitavas-de-final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, 21h45, na Arena do Grêmio contra o Grêmio.

Primeiro Tempo

O Fluminense entrou com atitude. Logo de cara teve duas chances: com Wellington Silva primeiro, e Henrique em seguida. Tudo antes dos quatro minutos, quando Léo fez linda jogada pela esquerda, driblou seu marcador e cruzou para Henrique Dourado fazer o primeiro gol tricolor no Campeonato Brasileiro 2017.

Com a vantagem no placar, o time deixou o adversário ter um pouco mais de posse de bola no meio-campo, mas sem levar muitos sustos à defesa. Depois de um período de muito jogo no meio de campo, o Fluminense voltou a aparecer no ataque aos 28 minutos com Richarlison. Ele fez boa jogada pela esquerda, cortou seu marcador e obrigou a zaga santista a trabalhar. Mas aos 38, um cruzamento de Bruno Henrique pegou a defesa do Fluminense se armando e Victor Ferraz, de cabeça, empatou o jogo.

Mas o time teve tempo de reagir. Richarlison acertou uma bola na trave aos 43, e um pouco depois, num belo passe de Wellington Silva, Henrique Dourado sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou com categoria para recolocar o Fluminense na frente outra vez.

Fluminense venceu o Santos por 3 a 2

Segundo tempo

Os dois times voltaram com a mesma formação e com o jogo ainda mais equilibrado. Aos 12 minutos, Wendel faz linda jogada dentro da área e rola para Sornoza acertar no ângulo: 3 a 1 Fluminense. A torcida, que já cantava animada desde o início do jogo, reforçou o apoio ao time. Aos 19, ótima tabela de Léo com Henrique Dourado. O lateral bateu firme o goleiro santista defendeu.

Wellington Silva, que fez boa partida, e foi castigado pela marcação adversária, saiu para entrada de Marcos Junior, aos 18 da segunda etapa. Aos 22, Sornoza arrisca de novo e Vanderlei espalmou. Aos 37 minutos e com o jogo controlado, Abel Braga chamou Gustavo Scarpa, para voltar aos campos depois de mais de dois meses e meio se recuperando de uma fratura no pé.

Aos 40 minutos, Cavalieri rebate uma bola e Vladimir Hernandez, sem marcação, diminui para o Santos.

Ficha técnica

Fluminense: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Wendel, Orejuela, Sornoza (Gustavo Scarpa); Wellington Silva (Marcos Junior), Richarlison (Pierre) e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Jean Motta (Leo Cittadini); Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno (Vladimir Hernandez); Bruno Henrique e Ricardo Oliveira (Kayke). Técnico: Dorival Junior.

Gols: Henrique Dourado 4` e 47 1T/ Victor Ferraz 38` 1T/ Sornoza 12` 2T/ Vladimir Hernandez 40` 2T

Cartão Amarelo: Léo (Fluminense)/ Victor Ferraz, Ricardo Oliveira, Bruno Henrique, Lucas Veríssimo, Lucas Lima (Santos)

Árbitragem: Wagner Reway (MT), Fabio Rodrigo Rubinho (MT) e Marcelo Grando (MT)

Público Pagante: 9880// Público Presente: 11835

Renda: R$ 305.610

Com site do Fluminense