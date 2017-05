Após quase 50 anos, Spal volta para elite do futebol italiano

Após 49 anos de espera, os torcedores do italiano Spal puderam comemorar a volta da equipe para a elite do futebol italiano neste sábado (13).

A classificação antecipada veio mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Ternana por conta da derrota do Frosinone para o Benevento, também por 2 a 1. Com o resultado, o Spal atingiu os 75 pontos e não pode mais ser alcançado pelos adversários na última rodada da Série B.

Cerca de dois mil torcedores estavam no estádio no momento da classificação, em uma festa que se espalhou por toda a cidade de Ferrara.

"Desde crianças sabíamos que o Spal, mais cedo ou mais tarde, voltaria a jogar na primeira divisão outra vez", disse o ministro dos Bens Culturais da Itália, Dario Franceschini, um dos mais famosos torcedores do time. A felicidade de Franceschini foi acompanhada por saudações do ministro dos Esportes, Luca Lotti, do presidente da Federação Italiana de Futebol (Figc), Carlo Tavecchio, e do ex-premier Matteo Renzi. (ANSA)