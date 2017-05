Ônibus com jogadores sub-17 do Vasco tomba na serra e deixa atletas feridos

O ônibus com o time sub-17 do Vasco tombou na serra de Nova Friburgo, próximo ao município de Cachoeiras de Macacu, no início da tarde deste sábado (13). Conforme as primeiras informações, três jogadores ficaram feridos, sem gravidade, e foram conduzidos a um hospital da região.

A equipe voltava da partida disputada pela manhã com o Friburguense, quando o veículo tombou de lado, em uma curva, bloqueando a estrada.

O Vasco enviou um outro ônibus, com equipe médica do clube, para resgatar os demais atletas e integrantes da comissão técnica. Ao todo, viajavam 22 pessoas no veículo.