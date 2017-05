Abertura do Brasileirão no Maracanã terá evento com artistas

O jogo de estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro, sábado, às 16h, no Maracanã, terá uma grande festa em nome da solidariedade. Vinte minutos antes de a bola rolar, o público será presenteado com um show repleto de artistas. A ação, organizada pela Riotur, marca a iniciativa do clube rubro-negro, em parceria com a Prefeitura do Rio, de doar 350 mil quilos de alimentos para os restaurantes populares que serão administrados pela prefeitura.

O evento contará com artistas e sambistas. Entre eles, ninguém menos que Xuxa, Dudu Nobre, Neguinho da Beija-Flor e bateria da Grande Rio. Além destas atrações, a cerimônia que antecederá o duelo entre os atuais campeões carioca e mineiro exibirá nos telões imagens e cartões postais de exaltação a cidade.

Ao intercalar as mensagens nos telões com os clássicos que serão cantados pelos artistas - todos famosos por declamar o Rio e o Brasil -, três mensagens estarão sendo transmitidas ao público: o Rio abraçando o Brasil, a campanha #vemprorio e um pedido de paz nos estádios. A hashtag #vemprorio, hoje foco da Prefeitura no fomento ao turismo, estará estampada em uma enorme bandeira e na camisa das duzentas crianças que entrarão em campo carregando bandeiras dos 27 estados brasileiros.