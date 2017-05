Flamengo assina protocolo para construção de estádio na Gávea

O Flamengo e a Prefeitura do Rio de Janeiro assinaram nesta sexta-feira um Protocolo de Intenção para a Construção do Estádio Acústico da Gávea. A intenção da atual diretoria rubro-negra é remodelar o terreno do clube, na zona sul da cidade, para que possa ser erguido uma nova casa com capacidade para 25 mil pessoas.

Apesar da assinatura do documento, o Flamengo ainda não está próximo de dar início às construções, uma vez que a partir de agora é preciso que o clube defina o projeto e passe a ir atrás dos documentos necessários para começar as obras.

A ideia de construir um novo estádio na Gávea é antiga. Até então a Associação de Moradores do Leblon, bairro vizinho ao clube rubro-negro, fazia grande pressão para que o projeto não fosse aprovado por conta do trânsito e do barulho, porém, com o prefeito Marcelo Crivella a favor das obras, a tendência é que o Flamengo erga a sua nova casa. O clube também planeja que sua casa nova seja nos mesmos moldes do Palestra Itália, do Palmeiras, em que a acústica evita que o barulho incomode a vizinhança.

Estavam presentes no evento desta sexta-feira o presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello, o prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella, a secretária municipal de Esportes e Lazer e ex-presidente do Flamengo Patrícia Amorim e a secretária municipal de desenvolvimento, emprego e inovação, Clarissa Garotinho.

No acordo firmado entre Flamengo e Prefeitura também está prevista a doação de 70 mil cestas básicas por parte dos rubro-negros que contribuirão para a reabertura dos restaurantes populares no Rio de Janeiro.

Já em relação ao prazo das obras, Eduardo Bandeira de Mello alegou que não há um tempo preciso, no entanto, o "chute" do presidente é que a nova casa rubro-negra seja finalizada em cerca de três anos.