Chelsea de Antonio Conte conquista título do Camp. Inglês

Após o conto de fadas de Claudio Ranieri e o Leicester, mais um técnico italiano conquistou o título do Campeonato Inglês: Antonio Conte levou o Chelsea à conquista da Premier League nesta sexta-feira (12).

A confirmação do título veio com a vitória por 1 a 0 sobre o West Bromwich, fora de casa, com gol Michy Batshuayi - que havia entrado quase no fim da partida. Com o resultado, o Chelsea atingiu os 87 pontos e abriu 10 pontos de vantagem sobre o Tottenham - com apenas mais nove em disputa.

Conte assumiu o comando do Chelsea em abril do ano passado, após uma passagem pela seleção italiana, e com o tricampeonato italiano consecutivo com a Juventus no currículo. Já o time inglês estava em má fase, após precisar lutar para fugir do rebaixamento na temporada passada, terminando o campeonato apenas na 10ª colocação. Impondo seu estilo de jogo "em equipe", Conte levou o Chelsea a diversos períodos de invencibilidade na Premier League, após um início contestado pela imprensa e por torcedores.