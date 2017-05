Botafogo aposta na superação para enfrentar maratona de jogos

O Botafogo vai ter meses de muito trabalho até o fim do ano. Isso porque o time está brigando na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. Além disso, neste domingo, acontece a estreia no Campeonato Brasileiro, a partir das 19h00 (de Brasília), contra o Grêmio na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Com um elenco que não chega a ser gigante e enfrentando vários problemas de lesões, os botafoguenses apostam na superação para encararem a maratona.

"Nós vamos precisar mostrar muito espírito de superação, mas estamos fazendo isso ao longo de toda esta temporada e acredito que os resultados estão sendo satisfatórios. Independentemente da quantidade do elenco ou de quem está jogando ou de fora, todos estão comprometidos com o grupo", disse o volante Bruno Silva.

O zagueiro Renan Fonseca concorda. "O Botafogo tem um grupo valente e que sabe muito bem brigar em várias frentes. Demonstramos isso seguindo na Copa Libertadores e chegando às semifinais do Campeonato Carioca em meio a uma série de decisões", disse o defensor.

Mas na visão do comandante, a qualidade do grupo não deve ser minimizada. Isso porque os jogadores deram provas de que o plantel é bem qualificado.

"Hoje o Botafogo tem mais do que onze titulares e acho que todos estão percebendo isso. Muitas vezes os atletas que são chamados de reservas por vocês (imprensa) assumem um lugar nos grandes jogos e aí viram titulares. Mas quem foi para o chamado segundo time não perdeu valor e continua com a mesma capacidade. Com isso temos um grupo forte e cada vez mais disposto a enfrentar qualquer tipo de dificuldade", disse o técnico Jair Ventura.

Sobre o time que vai enfrentar o Grêmio ainda existe indefinições, principalmente porque o comandante vem fechando boa parte das atividades. Para este jogo o Botafogo tem alguns problemas. O zagueiro Emerson Silva, que sofreu uma pancada no joelho direito durante um treino, e o meia argentino Walter Montillo, com dores no joelho direito, ficam de fora e serão preservados. Expulsos na última rodada no ano passado, o volante Aírton e o atacante Sassá cumprem suspensão. Assim, Marcelo deve compor a zaga com Joel Carli, Camilo segue isolado na criação de jogadas e Roger será o companheiro de Rodrigo Pimpão no ataque.

Dessa maneira, o esboço de time para domingo teria: Gatito Fernández, Emerson Santos, Joel Carli, Marcelo e Víctor Luís; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Camilo; Rodrigo Pimpão e Roger. Neste sábado o elenco treina pela manhã e depois a delegação do Botafogo embarca para o Rio Grande do Sul.