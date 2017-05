Após domínio da Mercedes,Vettel diz que é preciso 'melhorar'

Após Lewis Hamilton, da Mercedes, liderar os dois treinos livres para o Grande Prêmio da Espanha da Fórmula 1 nesta sexta-feira (12), o alemão Sebastian Vettel afirmou que teve "sensações negativas" com sua Ferrari e que será preciso "trabalhar".

"Lutei com o equilíbrio do carro e precisamos dar mais voltas para encontrar um 'feeling' melhor. A tarde não foi muito ruim, mas precisamos melhorar. Não sabemos o tipo de trabalho que a Mercedes fez, mesmo que parece uma batalha entre nós e eles.

Repito, não estou satisfeito e acredito que temos mais potencial", afirmou após as duas baterias de testes. Hamilton marcou o melhor tempo do dia, com 1m20s802, seguido por seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, que marcou 1m20s892.

Em terceiro, ficou Kimi Raikkonen, da Ferrari, com 1m21s112, seguido por Vettel com 1m21s220.