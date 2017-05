2ª etapa do Circuito UFF Rio Triathlon acontece no próximo domingo 

A Universidade Federal Fluminense (UFF) está expandindo sua atuação na área esportiva e vai realizar no próximo domingo (14/05), no Recreio dos Bandeirantes, a 2ª etapa do Circuito UFF Rio Triathlon. A iniciativa, em parceria com o Ministério dos Esportes e a Federação de Triathlon do Rio de Janeiro, é um compromisso da universidade em estimular atividades esportivas no Estado do Rio de Janeiro.

Em 2017, serão disputadas cinco etapas. Todas com premiações em dinheiro. Para Standard, R$ 20 mil em premiações no total. O 1º colocado receberá R$ 5 mil, 2º colocado ganhará R$ 3 mil e o 3º será premiado com R$ 2 mil, no masculino e feminino. Além desta premiação, os primeiros colocados das categorias recebem um troféu especial do Circuito UFF Rio Triathlon e isenção de inscrições na próxima etapa.

Para a competição do próximo domingo, são esperados 800 atletas, que vão disputar as categorias Sprint (750m de natação/20km de ciclismo/5km de corrida) e Standard (1,5km de natação/40km de ciclismo/10km de corrida).

A 2ª etapa está atraindo os principais atletas de elite da modalidade no país, a exemplo da primeira edição realizada em março. Entre os participantes, já foram confirmados grandes nomes do triathlon brasileiro, como Diego Sclebin, Matheus Diniz, Pedro Arieta e Luíza Cravo, a vice-campeã geral do primeiro evento do Circuito UFF Rio Triathlon.

Além do Triathlon, o Circuito UFF Rio Triathlon conta com as provas de Aquathlon (1km de natação + 5km de corrida), que terá a sua primeira etapa no dia 21 de maio, em Niterói, e Duathlon (4,2km de corrida / 16,8km de ciclismo / 2,1km de corrida), que acontece no dia 4 de junho, na Enseada de Botafogo.

Entusiasmado com a participação da instituição, o reitor da UFF Sidney Mello explica que, com esse projeto, a universidade almeja garantir competições de alto nível, criar base para competidores amadores e de elite, mostrando o Estado do Rio de Janeiro como importante cenário desportivo nacional. “A UFF tem atletas competitivos em sua comunidade e pode despertar o interesse pelo esporte em muitos outros, já que está presente em todo o Estado e tem, portanto, capilaridade em cidades fluminenses”, ressalta o reitor, também atleta amador de triathlon.

Sidney Mello destaca o valor da parceria e do investimento nessas práticas para a sociedade. “Esporte é vida e representa elemento importante de inclusão social, educação, saúde e integração entre os povos. O Ministério dos Esportes e a UFF, em conjunto, sublinham o caráter social educativo do esporte e sua importância para a população brasileira”, conclui.

Além do Circuito UFF Rio Triathlon, a universidade promove outros projetos esportivos. O “Corrida e Caminhada UFF” já teve edições em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, levando atletas profissionais e amadores e a população interessada para circuitos nas ruas dessas cidades. Segundo o coordenador de Projetos de Esporte da UFF, Leonardo Perdigão, o foco é promover eventos voltados ao lazer para a comunidade e “as corridas buscam mostrar que a universidade é mais que uma produtora de conhecimento, ela está preocupada com a sociedade na qual se insere, com a inclusão, com a oferta de atividades lúdicas e com o estímulo à prática do exercício físico”.

O “Programa Esporte e Lazer nas Cidades (Pelc)” é destinado a crianças e adolescentes, visando atender comunidades com lazer e cultura. Com um total de 15 núcleos, sendo 11 em São Gonçalo e quatro dentro da UFF, o Pelc oferece práticas esportivas gratuitas como futebol, voleibol, ginástica e dança, entre outras. O projeto “Brincando com Esporte” é voltado para os jovens, nos mesmos moldes do Pelc, mas acontece no período de férias escolares, com atividades em 50 municípios do Rio, promovendo a inclusão social por meio da cultura e do lazer e cultura.