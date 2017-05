Gran Ciclismo promove 2º Gran Road do ano em Guapimirim

A Gran Ciclismo promove neste sábado, dia 14 de abril, a 2ª edição do Gran Road, em Guapimirim, município da região metropolitana do Rio de Janeiro.

A prova começa às 7h da manhã e os participantes serão divididos em dois pelotões: os do grupo Light farão um percurso de 70km com média de velocidade de 30 a 30km/h e os do Bola de Fogo serão 100km com média de 38 a 41km/h.

O evento conta com carro de apoio, supervisores, mecânicos e lanche. É obrigatório o uso de uma bicicleta de estrada e qualquer camisa da Gran Ciclismo, além dos equipamentos de segurança e capacete.

O valor da inscrição é R$ 80,00 e pode ser feita por email: contato@granciclismo.com.br.