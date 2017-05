Exame surpresa antidoping flagra Murilo, ídolo do vôlei

Um exame surpresa antidoping flagrou o jogador de vôlei Murilo. Atacante do Sesi e ex-atleta da Seleção Brasileira teve atestado em seu sangue a substância proibida denominada como Furosemida, a mesma encontrada em César Cielo e Daiane dos Santos, em casos mais recentes no país. Furosemida pode ser utilizada para auxiliar na perda de peso, mas também tem o poder de esconder outras substâncias que tenham sido injetadas no corpo. Murilo ainda não se pronunciou, mas deve pedir a contraprova.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) vai esperar a confirmação da contraprova para se manifestar, já que a FIVB trata esse tipo de caso como um processo sigiloso, sem dar maiores informações dos tramites. Enquanto isso, o Sesi, atual clube de Murilo, promete dar total apoio ao seu atacante.

