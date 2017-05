De saída para o Coritiba, Alecsandro faz agradecimento ao Palmeiras

Alecsandro tem uma carreira vitoriosa. As passagens por grandes clubes do Brasil, Internacional, Vasco, Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras, entre outros, sempre foram acompanhadas de títulos. De malas prontas para o Coritiba, o centroavante, nesta quinta-feira, agradeceu ao Verdão, equipe que lhe a inédita conquista do Campeonato Brasileiro, no ano passado.

"Foi com muito orgulho que vesti essa camisa, uma camisa a qual eu me dediquei em todos os jogos. Na verdade saio com a cabeça erguida e sabendo que posso ser o Alecgol não só fazendo gols, mas também ajudando meus companheiros e em algumas vezes chamando a responsabilidade!! Obrigado família palmeiras! Cheguei como um atleta profissional e saio como mais um admirador desse clube que me abraçou e o qual pude ser campeão de um título que me faltava! Fica aqui o meu agradecimento a imprensa, que me criticou e me elogiou quando necessário, a toda torcida palmeirense, diretoria e todos os funcionários, porque sem eles não seriamos um clube forte. E lógico a todos atletas, esses que em mais uma passagem em um grande clube pude fazer vários amigos! Obrigado! Alecsandro (Alecgol) #FamíliaPalmeiras", publicou o atacante.

Além de citar título do Brasileirão de 2016, que tirou o Palmeiras da fila de 22 anos, "Alecgol" lembrou das experiências vividas no clube de São Paulo e disse ter aprendido que pode ser útil não só fazendo gols, mas compartilhando, com seus companheiros, a bagagem que tem no futebol.

"Foi com muito orgulho que vesti esta camisa, uma camisa a qual eu me dediquei em todos os jogos. Na verdade, saio com a cabeça erguida e sabendo que posso ser o Alecgol não só fazendo gols, mas também ajudando meus companheiros e em algumas vezes chamando a responsabilidade!!", escreveu.

Contratado pelo Alviverde em junho de 2015, o camisa 9 despede-se com 14 gols marcados em 62 partidas. Durante o período no Verdão, sofreu por uma acusação de doping em 2016, da qual foi absolvido, e com a concorrência do forte elenco: neste ano, por exemplo, não balançou as redes nas poucas oportunidades que entrou - foram oito oportunidades.

Aos 36 anos de idade, o jogador selou acordo com a equipe paranaense até o final de 2018. Ele chega ao novo clube até o final da semana para ser apresentado.