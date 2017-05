Chape leva goleada de Atletico Nacional e perde Recopa

A Chapecoense sofreu uma goleada de 4 a 1 ontem (10) do Atlético Nacional e perdeu a taça da Recopa 2017. O jogo, disputado em Medellín, marcou o reencontro dos times, que se tornaram "irmãos" após a tragédia com o avião da LaMia, ocorrida em novembro de 2016 e a qual matou quase todos os jogadores do time catarinense e dirigentes esportivos braisleiros.

Antes mesmo de a bola rolar em campo, os três sobreviventes da tragédia, Jakson Follman, Alan Ruschel e Neto, receberam homenagens. O jornalista Rafael Henzel, também sobrevivente, estava em uma das cabines de imprensa do estádio. De manhã, os quatro visitaram o local do acidente aéreo e participaram de uma cerimônia de entrega de objetos saqueados na queda do avião. Os itens foram devolvidos às famílias das vítimas.

Durante a partida, que começou com gol do Atlético já no primeiro minuto, o volante Andrei Girotto levou cartão vermelho. Os outros gols foram marcados por Dayro Moreno, Ibargüen e Túlio de Melo. (ANSA)