Vasco tem nova rodada de negociações por Paulão

A diretoria do Vasco segue na busca para contratar zagueiros para reforçar o elenco, uma vez que Luan foi negociado com o Palmeiras e Rodrigo rescindiu contrato e vai defender a Ponte Preta no segundo semestre. Um dos nomes pretendidos, o de Paulão, que está no Internacional, pode ganhar força esta semana, quando acontecerá uma nova rodada de negociações entre as partes.

Até aqui o Vasco vinha tratando a possibilidade de acerto como remota, uma vez que havia pouco interesse do Internacional em liberar o atleta e uma diferença entre as pedidas salarias. Mas esta semana o empresário do jogador tem uma reunião com o presidente do Cruz-Maltino, Eurico Miranda, para que uma estratégia seja definida. Na conversa as partes acenam em acertar a questão salarial, faltando apenas a liberação do Inter.

Paulão tem contrato com o Internacional até 2019 e foi titular no Campeonato Brasileiro e em boa parte do Campeonato Gaúcho, mas acabou perdendo a posição Victor Cuesta e deixou de ser relacionado em algumas partidas.

Dentro de campo o Vasco segue se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16h(de Brasília), contra o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O time que vai a campo só será definido nos últimos treinos da semana, porém, O lateral-direito Gilberto, com dores na coxa direita, é dúvida. Se ele for vetado, Madson assume o posto. Assim, o esboço de time para domingo teria: Martín Silva, Jean, Rafael Marques e Jomar; Gilberto (Madson), Douglas, Bruno Gallo, Wagner, Nenê e Henrique; Luis Fabiano. Nesta quinta-feira o elenco treina pela manhã.

Bruno Ferreira

O lateral-direito Bruno Ferreira, de 22 anos, foi reincorporado ao elenco do Vasco. O jogador estava emprestado ao Red Bull, onde disputou o Campeonato Paulista. O jogador foi contratado em 2015 após se destacar pela Portuguesa no Paulistão.

Bruno Ferreira tem como qualidade o fato de ser um jogador polivalente, pois também pode jogar na lateral esquerda e ser utilizado como primeiro volante. Esse fator pesou para que Milton Mendes optasse pela permanência dele.

O jogador, porém, não vai ter vida fácil uma vez que atualmente o Vasco contra para a lateral direita com Gilberto, que é considerado titular, Yago Pikachu, que tem sido mais aproveitado no meio, e Madson, que teve negado seu empréstimo para o Botafogo.