Sem Maradona, Napoli comemora 30 anos do primeiro título italiano

O Napoli comemora nesta quarta-feira o aniversário de 30 anos da conquista do primeiro título do clube no Campeonato Italiano, com um desfile dos campeões que terminou com encontro com o prefeito de Nápoles, Luigi De Magistris.

O grande desfalque na celebração foi o argentino Diego Armando Maradona. Por outro lado, a festa contou com o capitão daquele time, Giuseppe Bruscolotti, e o ex-atacante Bruno Giordano outro destaque do elenco que ganhou o 'scudetto'.

Apesar da ausência, 'El Pibe' recebeu diversas homenagens durante o percurso dos vencedores do Italiano da temporada 1986/1987, inclusive com uma música dedicada a ele.

De Magistris recebeu a delegação do Napoli no Palácio San Giacomo, no centro da cidade. O prefeito anunciou que as comemorações do título acontecerão até o meio deste ano.

"De hoje até o verão acontecerão muitos eventos para lembrar esse dia. Eu tinha 20 anos e me lembro. Esse Napoli jogava um futebol de vanguarda. Quando você não sai como favorito, precisa de paixão para ganhar. Maradona era Maradona, mas sem um time unido, teria sido impossível ser campeão", disse o político.

Depois da conquista de 87, o time do sul do país voltou a erguer o troféu do Campeonato Italianio só mais uma vez, em 1989/1990, já com o meia Alemão e o atacante Careca no elenco.