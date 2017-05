Revista espanhola revela data de casamento de Messi

A revista espanhola "Hola" revelou nesta quarta-feira (10) que o craque argentino Lionel Messi vai oficializar sua união com Antonella Roccuzzo no próximo dia 30 de junho em Rosário, na cidade natal do casal.

Segundo a imprensa local, anteriormente, a cerimônia estava prevista para acontecer no dia 24 de junho, data em que o atacante do Barcelona celebra seu aniversário. No entanto, a revista afirma que o matrimônio acontecerá seis dias depois.

Messi e Antonella estão juntos há 10 anos e têm dois filhos, Thiago e Mateo. O casal começou a namorar em 2007, mas são amigos desde a infância.