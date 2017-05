Real Madrid perde, mas fará final da Champions com Juventus

Depois de 19 anos, Real Madrid e Juventus voltarão a fazer uma final de Liga dos Campeões da Europa. O clube merengue perdeu para o Atlético de Madrid nesta quarta-feira (10) por 2 a 1, mas garantiu uma vaga na decisão, já que havia vencido o duelo de ida por 2 a 0.

Em desvantagem no placar, os colchoneros começaram avassaladores e marcaram dois gols em 15 minutos, primeiro com Saúl Ñiguez e depois com Antoine Griezmann, de pênalti. No entanto, no fim da etapa inicial, o Real foi às redes com Isco e deu uma ducha de água fria nos rivais.

O Atleti voltou do intervalo precisando marcar dois gols, porém não conseguiu mais furar a defesa adversária. Campeão em 2014 e 2016, em ambas as vezes contra o Atlético, o Real Madrid disputará sua terceira final de Liga dos Campeões em quatro temporadas, enquanto a Juve está em sua segunda no mesmo período.

As duas equipes já se enfrentaram na decisão de 1997-98, quando Mijatovic deu a vitória aos espanhóis por 1 a 0. O duelo será no dia 3 de junho, em Cardiff, País de Gales.