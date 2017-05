Fifa muda regras e prêmio de melhor do mundo será em outubro

A Fifa anunciou nesta terça-feira (9) uma mudança nas regras na escolha do melhor jogador do mundo e modificou a data para a entrega do prêmio, que agora será no dia 23 de outubro.

Com a alteração, a entidade máxima do futebol dará o prêmio de acordo com a temporada europeia e não mais com a análise do desempenho durante um ano.

Como comparação, no anúncio de que Cristiano Ronaldo era o melhor do mundo, em janeiro desse ano, o período analisado ficou entre 20 de novembro de 2015 e 22 de novembro de 2016. Agora, na premiação que será anunciada em outubro, será analisada a temporada 2016/2017 de acordo com o calendário europeu.

Outra diferença será que pela primeira vez o prêmio será entregue em uma cerimônia em Londres e não em Zurique, na Suíça.

Essa é a segunda grande alteração na entrega do prêmio, que voltou a ser dado de maneira individual pela Fifa. Entre 2010 e 2016, a entrega da "Bola de Ouro" era uma parceria entre a entidade e a revista francesa "France Football". Agora, os dois prêmios são dados de maneira separada e com critérios diferentes.