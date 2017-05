Comissão técnica vive dilema para convocar Brasil para amistosos

No próximo dia 19, o técnico da Seleção Brasileira, Tite, convoca os jogadores para a próxima data Fifa, reservada para amistosos e marcada para acontecer entre os dias 5 e 13 de junho. O grande problema, neste momento, não é com resultado: esbarrando principalmente no calendário europeu, a comissão técnica brasileira ainda segue sem definir se irá poupar alguns atletas.

"A data, especificamente falando, entra em um período de férias dos atletas. Muitos podem estar de férias a cinco, dez dias. E convocar os atletas que já estão de férias para jogar em alto nível contra uma Argentina e uma Austrália é discutível. Vamos deixar eles parados ou dar treinos a eles nesse tempo?", disse Edu Gaspar ao SporTV .

O coordenador técnico da Seleção ainda acrescentou: "Vamos abrir um pouco o leque de observação devido a oportunidade de estarmos classificados? Ou vamos colocar o time titular para preparar cada vez mais para a Copa do Mundo? É discutível também", afirmou, indeciso.

Por fim, Gaspar comentou sobre a importância de acompanhar possíveis convocados jogando em seus respectivos clubes, seja na Europa, onde as competições estão próximas de serem definidas, seja no Brasil, com as finais estaduais.

"É importante estarmos acompanhando, principalmente neste nível que chegou os campeonatos, fase final. Poder acompanhar in loco um jogo, uma final de alta competitividade, normalmente são clássicos, ver o desenvolvimento dos atletas, em que estágio eles estão, é uma grande ferramenta para que a gente possa mostrar, apresentar para o Tite fazer a próxima convocação", finalizou.

O Brasil viaja para a Austrália para enfrentar a Argentina no dia 9 de junho, em Melbourne. Depois, no dia 13, no mesmo estádio, o Melbourne Cricket Ground, duela com a Austrália.