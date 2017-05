Botafogo espera pressão do Grêmio na estreia do Brasileiro

O Botafogo está trabalhando de olho em sua estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 19h(de Brasília), na Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS). Na visão dos jogadores botafoguenses, a partida tem tudo para ser muito complicada, uma vez que eles entendem que os gremistas vão tentar pressionar o Glorioso desde os primeiros minutos. O Tricolor gaúcho estaria disposto a usar o fator campo para vencer. Porém, os alvinegros garantem estar prontos para lidarem com esse tipo de situação.

"A tendência é o time do Grêmio tentar nos pressionar desde o começo da partida, pois joga em casa e é uma estreia, com a torcida empurrando o time. Justamente por conta disso, vamos precisar de muita inteligência para jogar, tentar colocar o nosso ritmo e sair para o jogo. O Botafogo sabe lidar bem com esse tipo de situação e por isso mesmo estou confiante na conquista de um bom resultado", disse o volante Bruno Silva.

O goleiro Gatito Fernández concorda."O Grêmio vai tentar propor seu estilo de jogo, pois joga em casa e não vai querer que o Botafogo dite o ritmo. Porém, o nosso time tem a capacidade de fazer boas leituras de jogo e ir buscando a vitória nos momentos mais oportunos. Essa inteligência vai ser determinante em um confronto deste porte. Estou confiante de que podemos começar esse Campeonato Brasileiro com a conquista de três pontos - disse Gatito.

O time para esta estreia será definido apenas na atividade desta quinta-feira, prevista para a parte da tarde. É possível que o técnico Jair Ventura utilize um time misto, uma vez que no meio da próxima semana, mais precisamente na quinta-feira, tem duelo decisivo contra o Atlético Nacional, da Colômbia, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela Copa Libertadores. Ganhando, o Glorioso se garante nas oitavas de final.

Fora de campo a diretoria desistiu da contratação do lateral-direito Madson, uma vez que o Vasco deu por encerrada a negociação. Porém, segue a busca por um jogador para a posição, já que Luis Ricardo vem se recuperando de lesão, enquanto que Jonas e Marcinho passaram por cirurgias e só retornam no fim do ano. O clube contrato esta semana Arnaldo, que se destacou pelo Ituano no Campeonato Paulista, mas ainda é tratado como aposta e não como solução.