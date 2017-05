Bartra volta a treinar com elenco do Borussia Dortmund após atentado

O zagueiro Marc Batra voltou a treinar com o elenco do Borussia Dortmund nesta quarta-feira. O jogador fraturou o braço durante o episódio de atentado que o ônibus do clube sofreu, nas quartas de final da Liga dos Campeões, no jogo de ida, contra o Monaco, e ficou um tempo afastado dos gramados. Nesta manhã, o atleta chegou a integrar as atividades, mas não se juntou com o restante do grupo e ficou boa parte do treino correndo, em condicionamento.

O espanhol precisou ser operado no dia 12 de abril, após ser diagnosticado com uma fratura no braço direito, por conta das explosões próximas ao ônibus do time da Alemanha. Bartra deixou o hospital alguns dias depois e deu início ao seu processo de recuperação. Ainda não se sabe quando ele voltará, de fato, a atuar, mas a previsão é de que se recupere rapidamente.

Quase um mês depois do acidente, um cidadão alemão-russo foi preso suspeito pelo atentado e afirmou que agiu por interesses econômicos. Aos 28 anos, Sergej W. adquiriu no dia 11 de abril deste ano, cerca de 15 mil opções ou direito de venda de ações do Borussia, com prazo de validade até 17 de junho.

Segundo o portal alemão Bild esta movimentação gerou cerca de 3,9 milhões de euros (aproximadamente 14 milhões de reais). A motivação do alemão foi que, com o ataque, Sergej pretendia despencar as ações para poder lucrar com a venda dos títulos que ele já tinha adquirido os direitos de venda, limitadamente. Atualmente, o cidadão está sendo acusado de tentativa de homicídio, detonação com material explosivo e lesões físicas graves.