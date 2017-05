Sem vencer há 7 jogos, Inter demite Stefano Pioli

Sem vencer no Campeonato Italiano há sete jogos, a Inter de Milão anunciou nesta terça-feira (9) a demissão do treinador Stefano Pioli, que estava no cargo desde novembro de 2016.

A saída do técnico foi divulgada durante a partida entre Juventus e Monaco pela Liga dos Campeões da Europa, quando todas as atenções estavam voltadas para Turim.

"A Internazionale de Milão comunica a saída do treinador Stefano Pioli e de sua equipe técnica. A Inter agradece a Stefano e seus colaboradores pela dedicação e pelo duro trabalho no clube durante os últimos seis meses, naquela que se revelou uma temporada difícil", diz um comunicado do clube nerazzurro.

Nas três rodadas finais da Série A, a Inter será comandada por Stefano Vecchi, treinador das categorias de base. No entanto, para a próxima temporada, a imprensa esportiva italiana diz que os chineses donos da "Beneamata" devem abrir os cofres para contratar um técnico do porte de Antonio Conte (Chelsea) ou Diego Simeone (Atlético de Madrid). O nome de Luciano Spalletti, treinador da Roma, também é cogitado.

Atualmente, a Inter ocupa apenas a sétima posição no Campeonato Italiano, fora da zona de classificação para competições europeias, apesar de ter gastado mais de 90 milhões de euros em reforços, incluindo o brasileiro Gabriel Barbosa, o Gabigol, que está encostado no banco de reservas.