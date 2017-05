Messi pode receber 30 milhões de euros por ano ao renovar com Barça

O Barcelona ofereceu ao craque argentino Lionel Messi mais de 30 milhões de euros por ano (R$ 104,1 milhões) em um contrato até 2022, informou a emissora catalã TV3 nesta terça-feira (9). O valor já seria deduzido de impostos.

De acordo com reportagem, o valor foi o que o presidente do clube, Josep María Bartomeu, prometeu ao pai e empresário do atleta, Jorge Messi, em uma reunião que os dois tiveram no dia 21 de abril.

Com isso, Messi ampliaria seu contrato que vence em junho de 2018 por mais quatro temporadas. A assinatura do novo vínculo, de acordo com a emissora, está próxima e só não foi fechada por conta de "detalhes menores".

No fim de semana, o diretor de futebol, Jordi Mestre, ressaltou que a renovação com o craque "está muito bem encaminhada" e que tanto o jogador e o clube "estão felizes".

O novo contrato também foi confirmado pelo jornal catalão Sport, que destacou durante o fim de semana que o novo vínculo seria de cinco temporadas e que os dois lados "alinharam" suas principais estratégias.