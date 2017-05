Fabio Capello critica David Luiz em palestra na CBF

Durante uma palestra organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira (8), o técnico italiano Fabio Capello afirmou que o zagueiro brasileiro David Luiz "não sabe marcar" e que por isso seu conterrâneo, Antonio Conte, mudou o esquema de jogo do Chelsea.

Ao falar sobre a defesa, Capello fez um desenho tático da equipe inglesa com o brasileiro, em uma linha de quatro. "O Chelsea jogava assim, com Cahill e David Luiz como zagueiros. Mas, eles tinham problemas porque este aqui [apontando para a posição do brasileiro] não sabe marcar. Então, tiveram que atuar com três porque apenas com os dois estavam perdendo várias partidas", afirmou o técnico.

No entanto, ele ressaltou que a opção de deixar David Luiz na zaga tinha sentido porque ele sabe "sair jogando". Capello, que conta com passagens pelas equipes do Milan, Juventus e Real Madrid, ainda falou sobre o ambiente na equipe merengue e que teve que aprender a conviver com os vazamentos de conversa na imprensa.

Ele relatou que, assim que chegou à Madri, foi a um restaurante e que "havia senhoras nos acompanhando". "Falei 'vamos manter o assunto entre nós, não quero pessoas estranhas se metendo'. Terminamos de jantar e no dia seguinte os jornais publicaram tudo que tínhamos conversado", disse à plateia.

Além de Capello, o técnico da seleção brasileira, Tite, e o argentino Marcelo Bielsa participaram o evento da CBF no Rio de Janeiro.