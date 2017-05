Em apresentação, Cuca recebe nova camisa do Palmeiras e brinca sobre calça vinho

Cuca iniciou de maneira oficial sua segunda passagem como técnico do Palmeiras durante o começo da tarde desta terça-feira. Em sua apresentação, ele brincou sobre a antiga calça vinho, usada como amuleto em 2016, e recebeu um exemplar do novo uniforme do clube.

Após apresentar Cuca à imprensa na Academia de Futebol, Maurício Galiotte, presidente da agremiação, presenteou-o com uma camisa número 8 e seu nome às costas. O novo modelo tem listras verticais em verde escuro na parte da frente e o símbolo adotado em 1942, temporada em que o clube abraçou o nome Palmeiras.

O gesto de Galiotte remete ao primeiro ciclo de Cuca no clube. Como jogador, ele acumulou 24 partidas (13 vitórias, quatro empates e sete derrotas) na temporada de 1992, marcada pelo vice-campeonato paulista diante do São Paulo. Com o time na fila desde 1976, ele comemorava gols simulando a colocação de uma faixa de campeão.

Em 2016, Cuca retornou ao Palmeiras na condição de treinador e enfim conquistou um título pelo time do coração. Durante a campanha de 24 vitórias, oito empates e seis derrotas no Campeonato Brasileiro, o supersticioso treinador passou a usar como amuleto uma calça vinho - em êxtase pela volta do técnico, muitos torcedores vêm comprando peças da mesma cor.

Após cinco meses do título brasileiro, treinador retornou ao Palmeiras

Em sua apresentação, Cuca manteve o semblante sério durante a maior parte do tempo e, em alguns momentos, pareceu até desconfortável. Questionado sobre o amuleto, no entanto, ele resolveu brincar. "A calça ficou com o Palmeiras. O pessoal pediu e eu deixei. 350 paus", disse, arrancando risos dos presentes.

Cuca reestreia no comando do Palmeiras às 16 horas (de Brasília) deste domingo, contra o Vasco, no Estádio Palestra Itália, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do time cruzmaltino, a equipe alviverde deve usar seu novo uniforme pela primeira vez.