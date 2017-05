Com golaço de Dani Alves, Juve volta à final da Champions

Dois anos após a sofrida derrota para o Barcelona, a Juventus está de volta à final da Liga dos Campeões da Europa. Jogando com uma grande vantagem e diante de sua fanática torcida, a Velha Senhora derrotou o jovem Monaco por 2 a 1 e tentará reconquistar um troféu que não levanta há 21 anos.

Havia pouca esperança de que o time monegasco pudesse reverter a situação e, apesar de uma pressão inicial dos visitantes, foi a Juve quem saiu na frente, aos 33 do primeiro tempo, em um cruzamento de Daniel Alves completado pela cabeçada certeira de Mandzukic - no jogo de ida, o brasileiro já havia dado assistência para os dois tentos de Higuaín.

Já no final da etapa inicial, o ex-lateral do Barcelona voltou a brilhar: o goleiro Subasic rebateu um escanteio para a entrada da área, e Dani Alves emendou de primeira, marcando um golaço no Juventus Stadium. O Monaco voltou para o segundo tempo precisando fazer quatro gols, mas anotou apenas um, com a revelação Mbappé, fechando o placar. O último título da Juventus na Liga dos Campeões ocorreu em 1996, quando o time bianconero venceu o Ajax nos pênaltis na final.

De lá para cá, a Velha Senhora já teve três vice-campeonatos: 1997-98 (perdendo para o Real Madrid), 2002-03 (Milan) e 2014-15 (Barcelona). Já hegemônica na Itália, a Juve investiu pesado nesta temporada para voltar ao topo da Europa, tirando as estrelas Gonzalo Higuaín e Miralem Pjanic de seus dois principais adversários internos nos últimos anos, Napoli e Roma.

Na grande decisão de 3 de junho, em Cardiff, País de Gales, o clube bianconero enfrentará Real Madrid ou Atlético de Madrid, que decidem a vaga nesta quarta-feira (10).