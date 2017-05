Chape e sobreviventes voltam a Medellín para Recopa

Três dos sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense, o ex-goleiro Jackson Follmann, o zagueiro Neto e o lateral Alan Ruschel, desembarcaram nesta segunda-feira (8) em Medellín, na Colômbia, mesmo cenário do acidente que matou 71 pessoas em 29 de novembro do ano passado.

Eles integram a delegação da Chape que chegou a Medellín poucas horas depois, em outro voo, para a segunda partida da final da Recopa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, marcada para a próxima quarta-feira (10) - no jogo de ida, o clube catarinense venceu por 2 a 1.

O time colombiano é o mesmo que enfrentaria a Chapecoense na decisão da Copa Sul-Americana de 2016, não fosse o desastre aéreo. Por conta da tragédia, o Atlético Nacional, que já era campeão da Libertadores, abriu mão do título, o que permitiu que os dois clubes se encontrassem na Recopa.

"Voltar a este país tão querido me remete a diversas memórias, sendo uma delas meu renascimento. Renasci na Colômbia, em torno de um misto de sentimentos. Minha gratidão será eterna! Gracias Colômbia", escreveu Follmann no Instagram. Ele era reserva da Chape na época do desastre e acabou tendo uma perna amputada.

Após ter se recuperado, foi contratado como comentarista pela emissora "Fox Sports", mas mantém o vínculo com o clube. Na chegada ao hotel em Medellín, Follmann e Ruschel foram recebidos com flores, aplausos e uma bandeira do Brasil. "Obrigado mais uma vez por tudo", postou o lateral, também no Instagram.

Se preparando para voltar aos gramados, Ruschel continua integrado ao elenco do time catarinense. No último domingo (7), a Chape conquistou o campeonato estadual, seu primeiro título após a tragédia de Medellín.