Após título, Carille já teme novo desmanche no elenco do Corinthians

Antes com um elenco contestado em mãos, o técnico Fábio Carille agora tem receio de perder jogadores para outros clubes. O título do Campeonato Paulista deu visibilidade ao time que era apontado como a quarta força do futebol do Estado.

"Estamos preocupados com a situação do Pablo. O Fagner está indo para a Seleção, e sabemos que as grandes equipes da Europa estão com dificuldades de encontrar laterais direitos. O Arana e o Maycon estão com 20 anos, e… Tenho dito que o maior reforço do Corinthians será manter os jogadores", comentou Carille, resgatando um discurso que Tite, seu mentor, havia propagado após o título do Campeonato Brasileiro de 2015.

Um dos atletas citados por Carille, o zagueiro Pablo está emprestado pelo francês Bordeaux até o final do ano. O valor estipulado para acertar a transferência em definitivo para o Corinthians é de € 3 milhões (aproximadamente R$ 10,4 milhões), considerado alto para um clube que atravessa crise financeira. O atleta, contudo, está muito disposto a permanecer.

Já o lateral direito Fagner, que passou pelo holandês PSV Eindhoven e pelo alemão Wolfsburg, nunca escondeu a sua vontade de ter uma nova experiência no futebol europeu. Apesar de se dizer bastante feliz no Corinthians, clube que o revelou.

Entre os novatos, o lateral esquerdo Guilherme Arana é cobiçado desde antes de se firmar como titular da equipe paulistana, porém evita se empolgar publicamente com as especulações.

Seja como for, o desmanche é mesmo uma ameaça para o Corinthians. O time sofreu bastante em 2016 justamente por ter vendido quase todo o seu time titular de 2015. Segundo Carille, as saídas do zagueiro Felipe e dos volantes Bruno Henrique e Elias foram determinantes para o fracasso no último Campeonato Brasileiro.

Ao mesmo tempo em que começa a lidar com os efeitos colaterais de um novo sucesso, o Corinthians também procura se reforçar. O atacante Clayson, vice-campeão paulista pela Ponte Preta, é um dos jogadores que estão em pauta.

"Temos que estar atentos a tudo, já pensar em jogadores para contratar se realmente alguns saírem. Estamos de olho no mercado, cientes da situação do clube. O torcedor não precisa ficar preocupado, porque vamos fazer um grande Campeonato Brasileiro", tranquilizou Fábio Carille.