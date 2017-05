Título Carioca serve de estímulo ao Flamengo para o restante da temporada

A conquista do título do Campeonato Carioca não deve ser tratada como o fim de um trabalho vitorioso, mas sim o início de um ciclo de conquistas do time na atual temporada. Pelo menos este é o sentimento dos jogadores flamenguistas, que entendem que a conquista estadual serve de estímulo para a sequência do trabalho. Em 2017 o Rubro-Negro ainda briga na Primeira Liga, onde está nas quartas de final, na Copa Libertadores, onde luta para chegar às oitavas de final, no Campeonato Brasileiro, onde estreia no sábado contra o Atlético-MG, e na Copa do Brasil, onde começa a sua trajetória nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), encarando o Atlético-GO no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

"O que nós podemos dizer é que o sentimento que estamos sentindo é muito bom e que queremos muito que ele se repita em todas as competições que disputarmos nesta temporada. O Flamengo é um clube que sempre entra nas competições disposto a conquistar títulos e não vai ser diferente agora. Isso serve de incentivo para que a gente também possa brigar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, enfim, em tudo o que está por vir", disse o lateral direito Pará.

O volante Márcio Araújo lembra que a Copa do Brasil, por ser o próximo compromisso, deve ser tratado como prioridade.

>> Erro de arbitragem repercute no elenco do Fluminense

"Nós estamos ainda mais animados para brigarmos pelos títulos das competições que vamos disputar no restante da temporada. Estamos caminhando para nos classificarmos na Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro é uma competição muito importante e agora o nosso foco está na estreia na Copa do Brasil. Portanto, o nosso torcedor pode ter a certeza de que queremos que o Estadual seja o primeiro de muitos títulos este ano", falou o volante.

O goleiro Alex Muralha segue a mesma linha de raciocínio.

"A Copa do Brasil agora é a nossa prioridade e vamos mostrar nela o mesmo empenho e espírito de luta que todos acompanharam ao longo desta decisão do Campeonato Carioca. Temos Primeira Liga, Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, o Flamengo ainda quer beliscar alguns títulos nesta temporada e por isso mesmo vamos trabalhar com cada vez mais força", completou o arqueiro.

O elenco do Flamengo ganhou a segunda-feira de folga como prêmio pela conquista do título estadual. A reapresentação, no Ninho do Urubu, será na tarde desta terça-feira, quando o técnico Zé Ricardo vai definir a escalação que pretende mandar a campo.