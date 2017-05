Fiorentina é campeã italiana da série A no futebol feminino

A equipe Fiorentina Women's sagrou-se campeã nacional do Campeonato Italiano da série A da temporada 2016/2017 com uma rodada de antecedência neste fim de semana. O título foi conquistado após a vitória por 2 a 0 sobre o Tavagnacco, com gols de Caccamo e Bonetti.

Esse foi o primeiro título da equipe, fundada há apenas dois anos, e dirigida por Sauro Fattori. "É um projeto que nasceu do zero e estamos muito felizes", disse Andrea Della Valle ao levantar a taça perante oito mil torcedores.

Quem enviou uma mensagem para a equipe feminina da Fiorentina foi o presidente da Federação Italiana de Futebol (Figc), Carlo Tavecchio, que parabenizou as jogadoras e os dirigentes porque "foram protagonistas de uma grande temporada, mas sobretudo porque deram vida a um projeto ambicioso e vencedor".

Desde 2015, a Figc vem fomentando o desenvolvimento do futebol feminino, incentivando os tradicionais clubes masculinos a terem equipes de mulheres com a mesma estrutura. Apesar da série A feminina já ter 47 anos, há pouco tempo existe o interesse dos clubes em fomentar o esporte entre elas.

Quem também se manifestou foi o ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi, fervoroso torcedor da Viola. "Fiorentina campeã da Itália. Venceu a série A com antecedência.

Só que no futebol feminino. Espero que os homens da Viola aprendam com as mulheres", escreveu em sua conta no Twitter.