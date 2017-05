Dracena é o zagueiro do Palmeiras com a menor média de gols sofridos

Após a perda da invencibilidade do Palmeiras na Copa Libertadores, pela derrota por 3 a 2 contra o Jorge Wilstermann, o sistema defensivo do Verdão passou a sofrer duras críticas, e o zagueiro Vitor Hugo foi o principal alvo do descontentamento. Entre as três opções para a zaga alviverde, porém, o desempenho nos números não sofre grandes alterações, sendo que Edu Dracena é o único com média de menos de um gol sofrido por partida na temporada.

Apesar de Antônio Carlos e o lesionado Thiago Martins já terem atuado neste ano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Yerry Mina eram as principais opções do agora ex-técnico Eduardo Baptista para a zaga alviverde em 2017. Destes, tendo iniciado o ano como reserva, Dracena foi quem mais jogou, fazendo 16 partidas e sofrendo 13 gols, uma média de 0,8 por confronto.

Já Vitor Hugo e Yerry Mina atuaram em 13 e 12 jogos, respectivamente. O número de gols, no entanto, é o mesmo para o trio: 13 tentos sofridos por cada. A mudança, no entanto, fica por conta da média de bolas nas redes, sendo uma por confronto para o camisa 4, e 0,9 para o colombiano.

Vitor Hugo perdeu sua vaga de titular após boas atuações de Edu Dracena nesta temporada. Contra o Jorge Wilstermann, quarta-feira, o defensor começou jogando ao lado de Yerry Mina, já que o camisa 3 sofreu uma pancada no joelho e nem viajou à Bolívia.

No duelo em Cochabamba, porém, Vitor Hugo falhou feio no primeiro gol dos bolivianos, quando deixou Morales livre de marcação após cobrança de falta e ainda errou o tempo de bola para afastar o perigo de cabeça. Nas redes sócias, o zagueiro foi muito criticado e chegou a desabafar com os seguidores.

No elenco, o palmeiras ainda conta com o zagueiro Luan, contratado junto ao Vasco. O campeão olímpico com a Seleção Brasileira, porém, chegou ao clube pouco tempo após uma cirurgia por conta de uma fratura no pé. Ele segue sem treinar com os companheiros e não tem data para estrear.

Apesar do resultado negativo em Cochabamba, o Palmeiras está próximo da classificação à próxima fase do torneio continental. Com dez pontos somados, o Verdão é o líder do Grupo 5 e fará a última partida da fase de grupos em casa, contra o Atlético Tucumán, no estádio Palestra Itália, no próximo dia 24, às 21h45 (de Brasília). A equipe já comandada por Cuca em seu retorno ao clube pode até perder por um gol de diferença que garante o avanço às oitavas de final.