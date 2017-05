Carille revela "segredo do sucesso" e analisa campanha vitoriosa do Corinthians

Campeão em sua primeira oportunidade como treinador profissional, ao ser efetivado no Corinthians, Fábio Carille é um dos principais destaques do 28º título paulista do clube. Ciente do que "tem em mãos", ele contou à ESPN como conseguiu transformar a "quarta força" do estado em um time vitorioso.

"Tem alguns detalhes que trago comigo [desde quando era auxiliar]. Chamar a atenção de um atleta eu não faço em grupo. Normalmente faço isso individualmente. Elogiar, isso sim faço em grupo. Pode ser com o jogador mais experiente, como pode ser com o mais jovem. Então é olhando no olho, sendo verdadeiro com eles", revelou. "Cada vez mais o atleta não aguenta 'conversinha furada', então sou curto nas minhas reuniões, não passam de 15 minutos. Sou muito direto, muito objetivo", acrescentou logo em seguida.

Além disso, o técnico ressaltou o momento mais importante da campanha no Paulistão. Para ele, assim como foi para Jô, a vitória no Derby na Arena Corinthians, por todas as circunstâncias envolvidas, deu força e uniu o elenco corintiano.

"Sim, tem este momento [decisivo para o título]. A questão da organização [tática] sempre foi muito boa, desde a Copa Flórida. Mas a entrega dos jogadores a partir do jogo do Palmeiras, a gente com um a menos, Palmeiras a melhor equipe da competição, muito qualificada, último campeão brasileiro, e a gente se comportar como se comportou naquele jogo e vencer no final, fortaleceu demais a amizade, a comemoração", reiterou.

Em seguida, quando perguntado, avaliou como será daqui para frente, com a disputa do Campeonato Brasileiro - bem mais difícil em relação ao estadual e que, pela duração, geralmente premia as equipes de melhores elencos.

"Eu sou muito ciente das condições do Corinthians, muito ciente. Todo técnico sempre quer fortalecer, sempre quer trazer jogadores de qualidade, mas a gente tem que trabalhar em conjunto com o clube. Se chegar alguns atletas, vai ser muito bom para fortalecer. Se não chegar, vamos do nosso jeito, trabalhando forte. Com o grupo que temos, que já mostrou que dá. Não dá para falar em título, em vaga na Libertadores, mas eu garanto que será uma equipe muito organizada, de muito entrega", finalizou.