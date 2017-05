Lazio goleia Samp por 7 a 3; Palermo é rebaixado

Jogando em casa, a Lazio derrotou a Sampdoria por 7 a 3 neste domingo (7) e se manteve na quarta posição do Campeonato Italiano, com 70 pontos.

Os gols da equipe biancoleste foram marcados por Keita, Immobile, Hoedt, Felipe Anderson, De Vrij e Lulic (dois), enquanto Linetty e Quagliarella descontaram para o time de Gênova, que está em 10º lugar na Série A.

A 35ª rodada do torneio também marcou o rebaixamento do Palermo, que empatou com o Chievo por 1 a 1 e não tem mais como fugir do "Z-3", assim como o lanterna Pescara.

Crotone (28), Empoli (32) e Genoa (33) lutam para não ser o último clube a cair para a segunda divisão, mas a equipe genovesa deu um importante passo para escapar da degola, ao derrotar a Inter de Milão por 1 a 0.