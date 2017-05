João Pedro Sorgi vira e busca seu maior título na carreira em Savannah, nos Estados Unidos 

João Pedro Sorgi (Just Line/Kirschbaum), jovem de 23 anos, 342º colocado do ranking, alcançou, neste sábado, a decisão do torneio challenger de Savannah, nos Estados Unidos, evento no Har tru, o saibro verde, com premiação de US$ 75 mil.

O tenista de Sertãozinho (SP) passou pelo irlandês James McGee, 219º colocado, por 2 sets a 1 com parciais de 4/6 6/3 6/0 e vai buscar seu maior título na carreira na primeira decisão de challenger contra um americano Tommy Paul, 393º ou Tennys Sandgren, quinto favorito e 134º:

"Começamos um pouco tenso, estive com quebra na frente no primeiro set duas vezes, ele fechou o primeiro e teve 2/0 no segundo, mas mantive a calma e os bons pensamentos para poder virar. Depois da quebra consegui jogar mais agressivo, fui ganhando confiança", destacou Sorgi que vibrou com a primeira final da carreira onde vai se colocar perto dos 270 melhores do mundo:

"Muito importante, estou muito feliz, quero agradecer as pessoas com as quais venho trabalhando que têm sido muito importantes para mim. Agora vou em busca do título".